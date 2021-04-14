TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Akhisarspor: 1

Maçtan dakikalar

2. dakikada Celil'in soldan serbest vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Uğurcan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

25. dakikada Adanaspor'da Celil, orta sahada aldığı topla ceza sahası içerisine girdi. Burada Akhisarsporlu Yusuf'un Celil'e yaptığı müdahale sonucu hakem Kutluhan Bilgiç, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ozegovic, topu filelere gönderdi. 2-0

58. dakikada Çekdar'ın soldan ceza sahasına ortasında Donkor topu kendi ağlarına yolladı. 2-1

66. dakikada ceza sahası içerisinde Berkan'ın verdiği ara pasla buluşan Ozegovic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Hüseyin Aylak

Adanaspor: Karacic, Furkan, Donkor, Evren, Canberk, Uğurcan, Celil (Serhat dk. 78), Umut (Atalay dk. 65), Ahmethan (Kingsley dk. 87 ?), Fıratcan (Berkan dk. 65), Ozegovic (Hüseyin dk. 87 ?)

Yedekler: Burak, Ömer, Belem, Cenk, Ergin

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Akhisarspor: Lukac, Göksu, Doğukan, Semih (Ayuk dk. 70), Kadir, Cihat, Mert (Bertuğ dk. 69), Çekdar, Sissoko, Delarge, Nsima

Yedekler: Halil, Onurcan, Lawal, Orhan, Berat, Gökmen, İlke

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Goller: Uğurcan (dk. 2), Ozegovic (dk. 26 pen. ve 66) (Adanaspor), Donkor (dk. 58 k.k.) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Ozegovic , Furkan, Hüseyin (Adanaspor), Delarge, Doğukan, Bertuğ (Akhisarspor)

Umutcan İşledici

