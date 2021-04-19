TFF 1. Lig: Altay: 4 - Adanaspor: 1

Maçtan dakikalar

5. dakikada topla ceza sahasına giren Erhan Çelenk'in şutu kaleciden döndü. Dönen topa Leandro Kappel çok sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.

19. dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Leandro Kappel, Ömer Çakı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Adrien Regattin, topu ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada rakip ceza yayının üzerinden kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderen Celil Yüksel, topu ağlarla buluşturdu. 1-1

40. dakikada kaleci Cihan Topaloğlu'ndan gelen topla ceza sahası önünde buluşan Erhan Çelenk, kaleciyi de geçerek golünü attı. 2-1

53. dakikada Erhan Çelenk ceza sahasının sağ tarafından topla ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk'in şutunu son anda kaleci engelledi.

59. dakikada rakip savunmanın bir anlık dalgınlığıyla topla buluşan Khaly Thiam, kaleciyi de geçerek topu kaleye gönderdi. 3-1

71. dakikada topla ceza sahasına giren Deniz Kadah pasını Erhan Çelenk'e verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk'in şutu direğe çarparak dışarıya çıktı.

90+3. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'nun soldan ortasında topla buluşan Marco Paixao, topu ağlara gönderdi. 4-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Seyfettin Ünal

Altay: Cihan Topaloğlu, Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Adrien Regattin (Marcio Mossoro dk. 68), Andre Poko, Khaly Thiam (Yekta Kurtuluş dk. 68), Erhan Çelenk (İlhan Depe dk. 72), Leandro Kappel (Kazımcan Karataş dk. 84 ?), Deniz Kadah (Marco Paixao dk. 72)

Yedekler: Eren Karataş, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Eren Erdoğan, Ziya Alkurt

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Adanaspor: Goran Karacic, Isaac Donkor, Ömer Çakı, Evren Korkmaz, Furkan Şeker (İsmail Erdoğan dk. 66), Celil Yüksel (Umut Sözen dk. 88 ?), Uğurcan Yazğılı (Atalay Babacan dk. 88 ?), Berkan Fırat (Innocent Kingsley dk. 63), Fıratcan Üzüm (Papa Mustapha Daniel dk. 63), Ognjen Ozegovic, Ahmethan Köse

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Cenk Alptekin, Adolphe Belem, Serhat Tunç, Ergin Keleş

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: Adrien Regattin (dk. 20 pen.), Erhan Çelenk (dk. 40), Khaly Thiam (dk. 59), Marco Paixao (dk. 90+3) (Altay), Celil Yüksel (dk. 30) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Celil Yüksel, Furkan Şeker (Adanaspor), İbrahim Öztürk (Altay)

Ali Gözeten