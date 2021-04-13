TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Adana Demirspor: 1 (Maç Sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada orta alandan gelişen Adana Demirspor atağında, ceza sahası çizgisine yakın ve kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu atan Sedat Şahintürk'ün pozisyonunda meşin yuvarlak direğin sağından az farkla auta çıktı.

14. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan Kanak ceza sahasına ortaladı, topu önünde bulan Dibba tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

30. dakikada sol kanattan atak yapan Altınordu'da, Metehan Mimaroğlu topu kale önüne çevirdi, topa dokunan Enis Destan'ın pozisyonunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

38. dakikada sol kanattan atağa çıkan Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un pasıyla topla buluşan Ezeh yerden vuruş yaptı ancak kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada gelişen Altınordu atağında Metehan'ın sol çaprazdan uzak direğe plase vuruşunda kaleci Muhammed köşeye giden topu son anda çıkardı.

67. dakikada Altınordu'da sağdan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın altı pasa ortasında Enis topa yetişemedi ve mutlak biz pozisyondan yararlanamadı.

69. dakikada sağdan Ahmet İlhan'ın kullandığı kornerde Yusuf Yalçın kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.

71. dakikada gelişen Adana Demirspor kontratağında Yunus'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dibba'nın yerden şutunda kaleci Erhan ayaklarıyla golü önledi.

77. dakikada soldan Kaan ortasını ceza sahasına gönderdi, Yunus'un kafa şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Özcan Sultanoğlu

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Kaya (Muzaffer Kocaer dk. 46), Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak (Burak İnce dk. 82 ?), Yusuf Can Esendemir (Yusuf Arslan dk. 66), Oğulcan Ülgün (Hüsamettin Yener dk. 82 ?), Furkan Çil, Recep Aydın (Emre Nefiz dk. 72), Ahmet İlhan, Metehan Mimaroğlu, Enis Destan

Yedekler: Mertcan Dağlı, Yiğit Çeltik, Furkan Metin, Yiğithan Güveli

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Okan Alkan (Semih Güler dk. 84 ?), Tayyib Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Sinan Kurt (İsmail Yüksek dk. 87 ?), Sedat Şahintürk (Yunus Akgün dk. 63), Ezeh (Emircan Altıntaş dk. 87 ?), Dibba

Yedekler: Zubas, Traore, Volkan Şen, Samet Akaydın

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Dibba (dk. 14) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Furkan Çil, Rahmi Kaya (Altınordu), Ezeh (Adana Demirspor)

Salih Yılmazsoy

