TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 - Altay: 2

Stat: Osmanlı
Hakemler: Çağdaş Altay, Uygar Bebek, Murat Şener
Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Mudimu, Gökhan Akkan, Mahmut Akan (Mete Çelik dk. 37), Barış Zeren, Blagojevic, Erdem Çetinkaya, Samed Ali Kaya (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 81 ?), Olatunbasun (Bodul dk. 90 ?), Pedersen
Yedekler: Berk Balaban, Halil İbrahim Esen, Tevfik Altındağ, Mustafa Batuhan Altıntaş, Hacı Ömer Doğru, Mehmet Burak Tarlabölen, Levent Gülen
Teknik Direktör: Mehmet Ak
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sulungöz, Murat Akça (İbrahim Öztürk dk. 69), Mehmet Erdem Uğurlu, Thiam (Mossoro dk. 69), Scuk (Zeki Yıldırım dk. 61), İlhan Depe (Deniz Kadah dk. 61), Regattin (Ziya Alkurt dk. 79), Erhan Çelenk, Paixao
Yedekler: Eren Karataş, Poko, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, Cebrail Karayel,
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Samed Ali Kaya (dk. 9), Pedersen (dk. 50) (Ankaraspor), Scuk (dk. 26), Deniz Kadah (dk. 80) (Altay)
Sarı Kartlar: Murat Akça (Altay), Olatunbasun, Ali Ülgen (Ankaraspor)
Yunus Emre Kartal - Cem Geçim