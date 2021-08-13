TFF 1. Lig: Gençlerbirliği 2 - 4 Eyüpspor

Maçtan dakikalar

13. dakikada Timur Temeltaş'ın ortasında Cenk Ahmet Kılıç, altıpas noktasına pasını aktardı. Bu noktada topla buluşan Umut Bulut meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

27. dakikada kazanılan taç atışını kullanan Uğur Akdemir, rakip ceza sahasında defansın arkasında sarkan Timur Temeltaş'ı gördü. Bu oyuncunun pasında beyaz nokta üzerinde topla buluşan Umut Bulut düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

63. dakikada de Lima'nın ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim Avcı, plase bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-2

72. dakikada Timur Temeltaş'ın ortasında Serdar Cansu şutunu kaleci Ramazan Köse çeldi. Dönen topu Umut Bulut tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlağı Arda Kızıldağ kale çizgisi üzerinde kafayla çıkardı.

78. dakikada kazanılan serbest vuruşun ardından ceza sahasındaki karambolde topla buluşan Mezague kaleyi gördü ancak top Gençlerbirliği oyuncusu Lima'dan sekti. Seken topa yetişip dar açıdan kaleyi düşünen Taşkın İlter farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 1-3

83. dakikada İlker Karakaş'ın ortasında yükselen de Lima yaptığı kafa vuruşuyla skor farkını tekrardan bire indiren golü kaydetti. 2-3

84. dakikada hızlı bir şekilde kontratağa çıkan Eyüpspor'da Bekir Yılmaz, defansın arkasına sarkan takım arkadaşı Cenk Alkılıç'a havadan pas çıkardı. Gençlerbirliği kalecisi Ramazan Köse'nin önde olmasını fırsat bilen Cenk Ahmet Alkılıç, aşırtma bir şutla file bekçisini mağlup etti. 2-4

Stat: Eryaman

Hakemler: Murat Erdoğan, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı, Alim Kandemir

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan (Barış Alıcı dk. 68), Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin, Sallalich (İlker Karakaş dk. 80 ?), Rahmetullah Berişbek (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 76), Kerim Avcı, Kazenga, de Lima

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere, Serdarcan Eralp, Metehan Mert, Gökhan Gül, Sami Gökhan Altıparmak, Ahmet Arda Tuzcu

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Taşkın İlter, Timur Temeltaş (Mikail Okyar dk. 89 ?), Cenk Ahmet Alkılıç (Erencan Yardımcı dk. 89 ?), Kozulj (Bekir Yılmaz dk. 69), Serdar Cansu, Umut Bulut (Taha Balcı dk. 78)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mertcan Açıkgöz, Görkem Bitin, Ener Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin

Teknik Direktör: Zafer Turan

Goller: Umut Bulut (dk. 13 ve 27), Taşkın İlter (dk. 78), Cenk Ahmet Alkılıç (dk. 84) (Eyüpspor), Kerim Avcı (dk. 63), İlker Karakaş (dk. 83) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Taşkın İlter, Uğur Akdemir (Eyüpspor), Kerim Avcı, Arda Kızıldağ, Grechyshkin, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

Mustafa Cenik - Engin Yağcı