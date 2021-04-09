TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Tuzlaspor: 1

Maçtan dakikalar
18. dakikada Mirkan Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte bulunan Valon Ethemi'nin kafa vuruşuna meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
19. dakikada sol kanattan ilerleyen Pucko'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Alan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
32. dakikada Ali Yaşar'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direğe iyi sarkan Mehmet Yeşil'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
37. dakikada sol kanatta Wellington'dan topu kapan Alan'ın ceza sahası içine girip verdiği pasta Thuram'ın penaltı noktası yakınından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
49. dakikada Ali Yaşar'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda Yohou'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
56. dakikada Levent Ayçiçek'in pasında sol tarafta topla buluşan Kristal Abazaj'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Eduart Rroca'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
72. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ahmet Yazar'a Melih Kabasakal'ın müdahalesi sonrasında hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada Thuram'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik
İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Onur Ergün, Valon Ethemi (Uygar Mert Zeybek dk. 46), Levent Ayçiçek (Kağan Miray Bağış dk. 90+3 ?), Eduart Rroca (Eslem Öztürk dk. 87 ?), Kristal Abazaj, Mirkan Aydın (İbrahim Yılmaz dk. 75)
Yedekler: Ljubic, Berkay Görmez, Emrecan Uzunhan, Egehan Gök, Mehmet Uslu, Emir Gökçe
Teknik Sorumlu: Saffet Akbaş
Tuzlaspor: Metin Erol, Samet Asatekin, İsmail Konuk (Muhammed Gönülaçar dk. 78 ?), Yohou, Ferhat Öztorun, Rotman, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar, Pucko, Alan, Thuram
Yedekler: Philipp Angeler, Ömer Şişmanoğlu, Özgür Can Özcan, Yasin Güreler, Aldin Cajic, Onur Ayrık
Teknik Direktör: Suat Kaya
Goller: Thuram (dk. 37) (Tuzlaspor), Yohou (dk. 49 k.k.), Eduart Rroca (dk. 56) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Wellington, Ali Yaşar, Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Ahmet Yazar, Pucko, Samet Asatekin (Tuzlaspor)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu