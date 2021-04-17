TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Tuzlaspor: 1

Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Melik Derin dk. 80 ?), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci (Hamidovic dk. 80 ?), Issah (İrfan Akgün dk. 56), Burak Aydın (Diabang dk. 69), Barış Alper Yılmaz, Eze
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Muharrem Cinan, Abdulkadir Korkut, Haşim Arda Sarman, Ilır Mustafa
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Tuzlaspor: Metin Erol, Samet Asatekin, Arif Morkaya, Yohou, Ferhat Öztorun, Rotman, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Muhammed Gönülaçar dk. 82 ?), Carius (Cajic dk. 67), Pucko (Yasin Güreler dk. 88 ?), Thuram (Özgür Can Özcan dk. 88?)
Yedekler: Angeler, İbrahim Halil Aksu, Berk Can Sevgi, Muhammed Sarıkaya
Teknik Direktör: Suat Kaya
Gol: Ahmet Yazar (dk. 26) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Metin Uçar (Keçiörengücü), Thuram, Arif Morkaya, Rotman, Pucko (Tuzlaspor)
Mustafa Cenik - Yunus Emre Kartal