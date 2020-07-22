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TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçları oynandı

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçları oynandı
TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçları oynandı

TFF 1. Lig’in Play Off müsabakasının ilk maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor’u ağırladı. Müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Gecenin bir diğer karşılaşamasında ise Bursaspor, kendi sahasında Adana Demirspor’la evinde 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig Play Off karşılaşmalarında ilk maçlar oynandı. Gecenin ilk maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor'u ağırladı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada Fatih Karagümrük 18. dakikda Erik Sabo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 34. dakikada ise Akhisarspor'da Bertuğ Bayar skora eşitliği getiren golü kaydetti ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonlandı. İkinci yarıya hızlı giriş yapan Fatih Karagümrük, 59' dakikada Artur Sobiech'un golüyle bir kez daha öne geçti ancak 84.dakikada Erhan Çelenk'in attığı gole engel olamadı ve skora tekrar denge geldi. 87.dakikada Koray Altınay'ın attığı gol ile bir kez daha öne geçen Karagümrük, 90+3'de Uğur'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi. 

BURSASPOR-ADANASPOR KARŞILAŞMASINDA GOL SESİ ÇIKMADI

Play Off karşılaşmalarının bir diğer maçında ise gol sesi çıkmayan karşılaşmada Bursaspor, kendi sahasında Adana Demirspor'la evinde 0-0 berabere kaldı.

2.KARŞILAŞMALAR 26 TEMMUZ'DA OYNANACAK

21.00 26 Temmuz Pazar: Adana Demirspor-Bursaspor 

21.00 26 Temmuz Pazar: Akhisarspor - Karagümrük 

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