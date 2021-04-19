TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Boluspor: 3

Maçtan dakikalar

9. dakikada Feyyaz'ın soldan ortasında Pote'nin kafa vuruşu kaleci Selmani'de kaldı.

11. dakikada Serna'nın pasıyla ceza sahasına giren Torje topu kalecinin bacaklarının arasından filelere yolladı. 1-0

14. dakikada Fethi'nin ortasında Gökay topa elle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Muhammed eşitliği sağladı. 1-1

20. dakikada Araz'ın ceza sahası gerisinden vuruşunda, şutunu kaleci Kurtuluş çeldi. Boşta kalan topu ikinci pozisyonda Hamza filelere yolladı. 1-2

38. dakikada Torje'nin kısa düşen geri pasını Hamza yakaladı. Hamza'nın şutunu Kurtuluş kornere çeldi.

52. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammed topu ağlara gönderdi. 1-3

55. dakikada Torje'den aldığı pasla ceza sahasına giren Pote takımının ikinci golünü kaydetti. 2-3

79. dakikada ceza sahasının dışından serbest vuruşu kullanan Ruben Rayos Serna topu auta gönderdi.

86. dakikada Muhammed'in pasında Gyasi tek başına rakip ceza sahasına kadar getirdiği topu son anda İshak'ın müdahalesi ile dışarı attı.

89. dakikada ceza sahası içinde boşta kalan topla buluşan Torje'nin vuruşu Kaleci Selmani'de kaldı

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan , Mert Bulut

RH Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen, Mickael Franck Pote (Yonathan Del Valle dk. 73), Erkan Taşkıran, Ruben Rayos Serna, Selçuk Alibaz (Doğan Can Davas dk. 61), Emir Halilovic (İshak Çakmak dk. 61), Orhan Ovacıklı (Hakan Bilgiç dk. 39), Gökay Güney (Mehmet Yiğit dk. 46), Andrei Gabriel Torje

Yedekler: Zülküf Özer, Abdurrahim Dursun, Ali Serçek, Rahmi Anıl Başaran

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Beypiliç Boluspor: Gentian Selmani, Fethi Özer, Tugay Kaçar, Burak Asan, Hamza Gür (Edwin Gyasi dk. 72), Araz Abdullayev, Muhammed Gümüşkaya (Atamer Bilgin dk. 90+3 ?), Ali Keten (Emin Bayram dk. 57), Arda Köksal (Papa Aliqune Diouf dk. 72) (Marlon Mateus Da Silva dk. 90+3 ?), Aykut Demir, Muhsin Yıldırım

Yedekler: Ömer Alıcı, Oğuzhan Berber, Ensar Bilir, Haris Hajdarevic

Teknik Sorumlusu: Reha Kemal Erginer

Goller: Gabriel Torje (dk. 11), Mickael Pote (dk. 55) (Bandırmaspor), Muhammed Gümüşkaya (dk. 14 pen. ve 52), Hamza Gür (dk. 20) (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Selçuk Alibaz (Bandırmaspor), Araz Abdullayev, Arda Köksal, Ali Keten, Emin Bayram, Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor)

İbrahim Aldemir - Serhat Barış