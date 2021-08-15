TFF 1. Lig: Tuzlaspor 1 - 1 MKE Ankaragücü

Maçtan dakikalar
18. dakikada sol kanattan Ferhat Öztorun'un ortasında ceza sahası içinin sağ tarafında Pedersen'in kafayla indirdiği Safa Kınalı topu kale önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
25. dakikada Valente'nin sol taraftan ceza sahası girip verdiği pasta ön direkte bulunan Safa Kınalı'nın vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp dışarı gitti.
45+2. dakikada Cem Ekinci, Bardhi'ye baskı yapıp topu kaptıktan sonra pasını Owusu'ya aktardı. Owusu'nun rakibini geçip ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
60. dakikada sağ taraftan Rotman'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Pedersen'in kafa vuruşunda kaleci Akın Alkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Vefa
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Bersan Duran
Tuzlaspor: Angeler, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Tayfun Aydoğan (Aykut Çeviker dk. 82 ?), Bardhi, Safa Kınalı (Ahmet Yazar dk. 71), Valente (Metincan Cici dk. 86 ?), Pedersen
Yedekler: Mikulic, Muhammed Sarıkaya, Samet Asatekin, İbrahim Halil Aksu, Arif Morkaya
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (İshak Çakmak dk. 66), Hasan Hüseyin Acar (Ali Kaan Güneren dk. 66), Owusu, Geraldo (Erdem Özgenç dk. 82 ?), Cem Ekinci, Eren Derdiyok (Şahverdi Çetin dk. 71)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alperen Babacan, Atakan Dama, Mahmut Akan, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Safa Kınalı (dk. 18) (Tuzlaspor), Owusu (dk. 45+2) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü)
Oğuzhan Ort