TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'in 17. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma

19.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük: Alper Çetin

28 Aralık Cumartesi

14.00 Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan

16.30 Bursaspor - Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.30 Balıkesirspor - Osmanlıspor: Sarper Barış Saka

19.00 Altınordu - Menemenspor: Kutluhan Bilgiç

29 Aralık Pazar

14.00 Boluspor - Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Keçiörengücü - Akhisarspor: Cihan Aydın

16.30 İstanbulspor - Adana Demirspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay - Giresunspor: Erkan Özdamar