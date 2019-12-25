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TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynayacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'in 17. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma

19.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük: Alper Çetin

28 Aralık Cumartesi

14.00 Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan
16.30 Bursaspor - Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.30 Balıkesirspor - Osmanlıspor: Sarper Barış Saka
19.00 Altınordu - Menemenspor: Kutluhan Bilgiç

29 Aralık Pazar

14.00 Boluspor - Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
14.00 Keçiörengücü - Akhisarspor: Cihan Aydın
16.30 İstanbulspor - Adana Demirspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay - Giresunspor: Erkan Özdamar

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