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TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak Ümraniyespor-Bursaspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

TFF 1. Lig'de 29 Şubat, 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

29 Şubat Cumartesi

14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
19.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Turgut Doman

1 Mart Pazar

14.00 BB. Erzurumspor-E.G Menemenspor: Cihan Aydın
14.00 C.G Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Özdamar
16.30 İstanbulspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Altay-Altınordu: Kadir Sağlam

2 Mart Pazartesi

19.00 E.H Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan
19.00 Giresunspor-Boluspor: Mert Güzenge

Samet Çayır

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