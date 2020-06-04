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TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta programları belli oldu

TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta programları belli oldu
TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta programları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta karşılaşmalarının programını açıkladı. 1. Lig, 19. Haziran Cuma günü oynanacak Giresunspor - Adanaspor ve İstanbulspor - Hatayspor maçları ile başlayacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TFF 1. Lig karşılaşmalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyurulan programa göre, 29. hafta; 19 Haziran Cuma günü Giresunspor - Adanaspor ve İstanbulspor - Hatayspor müsabakalarıyla başlayacak. Federasyon ayrıca 30, 31 ve 32. hafta maçlarının planlamasını da ilan etti.

TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

29. Hafta

19 Haziran Cuma

20.00 Giresunspor - Adanaspor
20.00 İstanbulspor - Hatayspor

20 Haziran Cumartesi

17.30 Keçiörengücü - Bursaspor
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eskişehirspor
20.00 Balıkesirspor - Menemenspor

21 Haziran Pazar

17.30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
20.00 Boluspor - Altınordu
20.00 Altay - Akhisarspor

22 Haziran Pazartesi

20.00 Adana Demirspor - Osmanlıspor FK

30. Hafta

26 Haziran Cuma

20.00 Bursaspor - Adanaspor
20.00 Altınordu - Keçiörengücü

27 Haziran Cumartesi

17.30 Eskişehirspor - Altay
17.30 Osmanlıspor FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Menemenspor - Boluspor
20.00 Adana Demirspor - Giresunspor

28 Haziran Pazar

17.30 Hatayspor - Balıkesirspor
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor
20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor

31. Hafta

30 Haziran Salı

17.30 Keçiörengücü - Menemenspor
20.00 Adanaspor - Altınordu
20.00 Giresunspor - Bursaspor

1 Temmuz Çarşamba

17.30 Boluspor - Hatayspor
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana Demirspor
20.00 Altay - Osmanlıspor FK

2 Temmuz Perşembe

17.30 Ümraniyespor - Eskişehirspor
20.00 İstanbulspor - Akhisarspor
20.00 Balıkesirspor - Fatih Karagümrük

32. hafta

4 Temmuz Cumartesi

20.00 Menemenspor - Adanaspor
20.00 Bursaspor - Altınordu

5 Temmuz Pazar

17.30 Hatayspor - Keçiörengücü
17.30 Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Adana Demirspor - Altay
20.00 Osmanlıspor FK - Ümraniyespor

6 Temmuz Pazartesi

17.30 Fatih Karagümrük - Boluspor
20.00 Eskişehirspor - İstanbulspor
20.00 Akhisarspor - Balıkesirspor

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