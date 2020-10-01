TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı TRT'de yaşanacak

TFF 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçında yarın saat 19.00'da İstanbulspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak. TFF 1. Lig 'de 4. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

19.00 İstanbulspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor (TRT Spor)

3 Ekim Cumartesi

14.00 Ankara Keçiörengücü - Altayspor (TRT Avaz)

14.00 Tuzlaspor - Bursaspor (TRT Spor)

16.30 Giresunspor - Beypiliç Boluspor (TRT Spor)

19.00 Altınordu - Ankaraspor (TRT Spor)

4 Ekim Pazar

14.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

16.30 Balıkersirspor - Menemenspor (TRT Avaz)

16:30 Yılport Samsunspor - Akhisarspor (TRT Spor)

19.00 Adana Demirspor - Adanaspor (TRT Spor)