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TFF 1. Lig'in 4 haftalık maç programı açıklandı

TFF 1. Lig'in 4 haftalık maç programı açıklandı
TFF 1. Lig'in 4 haftalık maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig’de oynanacak olan ilk 4 haftanın maç programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda TFF 1. Lig'de 4. haftaya kadar olan müsabaka programını açıkladı. Buna göre TFF 1. Lig'de 1,2,3 ve 4. haftaya kadar yapılacak müsabakaların programı şu şekilde

1. Hafta

11 Eylül Cuma

19.00 Menemenspor- Altınordu

12 Eylül Cumartesi

16.30 Ümraniyespor- Bandırmaspor
16.30 Boluspor - Ankara Keçiörengücü
19.00- Osmanlıspor- Eskişehirspor

13 Eylül Pazar

16.30 Bursaspor- Adana Demirspor
19.00 Adanaspor- İstanbulspor
19.00 Altay - Yılport Samsunspor

14 Eylül Pazartesi

19.00 Akhisarspor - Tuzlaspor
19.00 Balıkesirspor - Giresunspor

2. Hafta

18 Eylül Cuma

19.00 Eskişehirspor - Adanaspor

19 Eylül Cumartesi

14.00 Bandırmaspor - Akhisarspor
14.00 Tuzlaspor - Balıkesirspor
19.00 Altınordu - Bursaspor

20 Eylül Pazar

14.00 Ankara Keçiörengücü - Osmanlıspor
16.30 İstanbulspor - Altay
19.00 Giresunspor - Menemenspor

21 Eylül Pazartesi

19.00 Adana Demirspor - Boluspor
19.00 Yılport Samsunspor - Ümraniyespor

3. Hafta

25 Eylül Cuma

19.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü

26 Eylül Cumartesi

14.00 Ümraniyespor - İstanbulspor
19.00 Bursaspor - Giresunspor
19.00 Akhisarspor - Balıkesirspor

27 Eylül Pazar

14.00 Bandırmaspor - Yılport Samsunspor
16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor
19.00 Altay - Eskişehirspor

28 Eylül Pazartesi

19.00 Menemenspor - Tuzlaspor
19.00 Boluspor - Altınordu

4. Hafta

2 Ekim Cuma

19.00 İstanbulspor - Bandırmaspor

3 Ekim Cumartesi

14.00 Tuzlaspor - Bursaspor
14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay
16.30 Giresunspor - Boluspor
19.00 Altınordu - Osmanlıspor

4 Ekim Pazar

14.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor
16.30 Yılport Samsunspor- Akhisarspor
16.30 Balıkesirspor - Menemenspor
19.00 Adana Demirspor- Adanaspor

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