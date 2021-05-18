TFF 1.Lig Play-Off''un ilk maçında kazanan Altınordu

Maçtan dakikalar

21. dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Erkam Reşmen kaleye sert vurdu, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

33. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Samsunspor'da Yasin Öztekin'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Veli Çetin, kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Erhan Erentürk topun sahibi oldu.

49. dakikada sol taraftan Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top ön direkte savunmadan sekti, kale önüne düşen topa dokunan Yusuf Yalçın Arslan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

56. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Samsunspor'da Yasin Öztekin'in ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Savicevic, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, kaleci Erhan Erentürk topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

59. dakikada Ahmet İlhan Özek sol kanattan top sürerek ceza sahasına girdi, kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan şutunu atsa da kaleci Nurullah Aslan yere yatarak topun sahibi oldu.

84. dakikada Samsunspor yarı sahasında yaşanan pozisyonda Altınordulu Hüsamettin Yener, Samsunsporlu Savicevic'e yaptığı tehlikeli müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

89. dakikada Altınordu ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Ufuk Budak topa elle müdahale etti. Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

90+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gökhan Alsan yerden sağ köşeye vurdu, kaleci Erhan Erentürk uzanarak penaltı atışını kurtardı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Recep Aydın (Şeref Özcan dk. 87 ?), Metehan Mimaroğlu (Ufuk Budak dk. 87 ?), Ahmet İlhan Özek (Burak İnce dk. 74), Enis Destan (Hüsamettin Yener dk. 64)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Furkan Metin, Emre Nefiz, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mücahit Albayrak, Djedje, Savicevic (Erhan Kartal dk. 86 ?), Gökhan Karadeniz (Gökhan Alsan dk. 70), Yasin Öztekin (Guido Koçer dk. 70), Hamroun (Coureur dk. 80 ?), Nadir Çiftçi

Yedekler: Furkan Köse, Emirhan Koca, Ferhat Çulcuoğlu, Boli

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Gol: Yusuf Yalçın Arslan (dk. 49) (Altınordu)

Kırmızı Kart: Hüsamettin Yener (dk. 84) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Kahraman Demirtaş, Recep Aydın (Altınordu), Yasin Öztekin, Savicevic (Samsunspor)

Salih Yılmazsoy

