TFF 1.Lig'de fikstür çekildi

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. Kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve takım temsilcileri, kura çekiminde hazır bulundu. 11 Eylül'de start olacak olan TFF 1. Lig'de ilk yarı 4 Ocak tarihinde sona erecek. 22 Ocak'ta başlayacak olan ikinci devre sonunda lig 8 Mayıs 2021'de tamamlanacak. 1. Lig'de 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Büyükaydın: "Hedefimiz takımlarımızı taraftarı ile buluşturmak"

Kura çekiminde söz alan ve pandemi sürecinde kahraman sağlık çalışanlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "Futbol ile sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunmak için birtakım projelerimiz var. Futbolun geri dönüşünde çok önemli protokoller hazırladık. Bu protokoller futbol oynamamızda büyük ışık tutacak. Hedefimiz önce insan sağlığını gözeterek takımlarımızı taraftarı ile buluşturmak. Ekim ayında sınırlı sayıda başlayacağımız taraftara dönüşüm takımlarımıza da büyük katkılar sağlayacaktır. Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı olsun" dedi.

TFF 1. Lig'in 2020-2021 fikstürü şu şekilde:

1. hafta

Ümraniyespor-Bandırmaspor

Adanaspor-İstanbulspor

Osmanlıspor-Eskişehirspor

Altay-Samsunspor

Boluspor-Ankara Keçiörengücü

Bursaspor-Adana Demirspor

Menemenspor-Altınordu

Balıkesirspor-Giresunspor

Akhisarspor-Tuzlaspor

2. hafta

İstanbulspor-Altay

Giresunspor-Menemenspor

Altınordu-Bursaspor

Adana Demirspor-Boluspor

Eskişehirspor-Adanaspor

Samsunspor-Ümraniyespor

Bandırmaspor-Akhisarspor

Ankara Keçiörengücü-Osmanlıspor

Tuzlaspor-Balıkesirspor

3. hafta

Akhisarspor-Balıkesirspor

Altay-Eskişehirspor

Boluspor-Altınordu

Ümraniyespor-İstanbulspor

Adanaspor-Ankara Keçiörengücü

Osmanlıspor-Adana Demirspor

Menemenspor-Tuzlaspor

Bandırmaspor-Samsunspor

Bursaspor-Giresunspor

4. hafta

Adana Demirspor-Adanaspor

Eskişehirspor-Ümraniyespor

Balıkesirspor-Menemenspor

Altınordu-Osmanlıspor

Ankara Keçiörengücü-Altay

İstanbulspor-Bandırmaspor

Samsunspor-Akhisarspor

Giresunspor-Boluspor

Tuzlaspor-Bursaspor

5. hafta

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü

Samsunspor-İstanbulspor

Bandırmaspor-Eskişehirspor

Akhisarspor-Menemenspor

Altay-Adana Demirspor

Adanaspor-Altınordu

Osmanlıspor-Giresunspor

Boluspor-Tuzlaspor

Bursaspor-Balıkesirspor

6. hafta

Eskişehirspor-Samsunspor

İstanbulspor-Akhisarspor

Tuzlaspor-Osmanlıspor

Altınordu-Altay

Adana Demirspor-Ümraniyespor

Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor

Menemenspor-Bursaspor

Balıkesirspor-Boluspor

Giresunspor-Adanaspor

7. hafta

Ümraniyespor-Altınordu

Osmanlıspor-Balıkesirspor

İstanbulspor-Eskişehirspor

Altay-Giresunspor

Adanaspor-Tuzlaspor

Boluspor-Menemenspor

Samsunspor-Ankara Keçiörengücü

Bandırmaspor-Adana Demirspor

Akhisarspor-Bursaspor

8. hafta

Tuzlaspor-Altay

Adana Demirspor-Samsunspor

Balıkesirspor-Adanaspor

Altınordu-Bandırmaspor

Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor

Eskişehirspor-Akhisarspor

Bursaspor-Boluspor

Menemenspor-Osmanlıspor

Giresunspor-Ümraniyespor

9. hafta

Adanaspor-Menemenspor

Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü

Bandırmaspor-Giresunspor

Ümraniyespor-Tuzlaspor

Altay-Balıkesirspor

Osmanlıspor-Bursaspor

İstanbulspor-Adana Demirspor

Samsunspor-Altınordu

Akhisarspor-Boluspor

10. hafta

Menemenspor-Altay

Giresunspor-Samsunspor

Tuzlaspor-Bandırmaspor

Altınordu-İstanbulspor

Adana Demirspor-Eskişehirspor

Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor

Boluspor-Osmanlıspor

Bursaspor-Adanaspor

Balıkesirspor-Ümraniyespor

11. hafta

Eskişehirspor-Altınordu

İstanbulspor-Giresunspor

Akhisarspor-Osmanlıspor

Ümraniyespor-Menemenspor

Altay-Bursaspor

Adanaspor-Boluspor

Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor

Samsunspor-Tuzlaspor

Bandırmaspor-Balıkesirspor

12. hafta

Boluspor-Altay

Menemenspor-Bandırmaspor

Giresunspor-Eskişehirspor

Tuzlaspor-İstanbulspor

Altınordu-Ankara Keçiörengücü

Adana Demirspor-Akhisarspor

Osmanlıspor-Adanaspor

Bursaspor-Ümraniyespor

Balıkesirspor-Samsunspor

13. hafta

Ümraniyespor-Boluspor

İstanbulspor-Balıkesirspor

Samsunspor-Menemenspor

Altay-Osmanlıspor

Adana Demirspor-Altınordu

Ankara Keçiörengücü-Giresunspor

Eskişehirspor-Tuzlaspor

Bandırmaspor-Bursaspor

Akhisarspor-Adanaspor

14. hafta

Adanaspor-Altay

Osmanlıspor-Ümraniyespor

Giresunspor-Adana Demirspor

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü

Altınordu-Akhisarspor

Boluspor-Bandırmaspor

Bursaspor-Samsunspor

Menemenspor-İstanbulspor

Balıkesirspor-Eskişehirspor

15. hafta

Ümraniyespor-Adanaspor

Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor

Samsunspor-Boluspor

Altay-Akhisarspor

Adana Demirspor-Tuzlaspor

Eskişehirspor-Menemenspor

İstanbulspor-Bursaspor

Bandırmaspor-Osmanlıspor

Giresunspor-Altınordu

16. hafta

Osmanlıspor-Samsunspor

Menemenspor-Ankara Keçiörengücü

Akhisarspor-Giresunspor

Tuzlaspor-Altınordu

Altay-Ümraniyespor

Adanaspor-Bandırmaspor

Boluspor-İstanbulspor

Bursaspor-Eskişehirspor

Balıkesirspor-Adana Demirspor

17. hafta

Ümraniyespor-Akhisarspor

Eskişehirspor-Boluspor

Bandırmaspor-Altay

Altınordu-Balıkesirspor

Adana Demirspor-Menemenspor

Ankara Keçiörengücü-Bursaspor

İstanbulspor-Osmanlıspor

Samsunspor-Adanaspor

Giresunspor-Tuzlaspor

Güven Mert Ercan - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

