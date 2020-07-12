TFF 1.Lig'de Hatayspor şampiyon

Maçtan dakikalar
13. dakikada Adanaspor'un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dereli'nin şutunda top kaleye paralel giderek auta çıktı.
35. dakikada sol kanattan atağa kalkan Hatayspor'da topla rakip kaleye sokulan Ouali, yakın direğe çektiği şutu Karacic topu kornere çeldi.
59. dakikada Adanaspor'da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ahmet, topu Ronei'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ronei, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
69. dakikada Hatayspor'da Aabid'in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Hamza'ya Uğurcan müdahale ederek şut çekmesini engelledi.
78. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde topu alan Barbosa, Karacic'i çalım atarak geçerek topu ağlarla buluşturdu. 1-1
89. dakikada Hatayspor'da Buğra'nın ortasıyla kafa vuruşu yapan Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2,
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Baran Eraslan
Adanaspor: Karacic, Evren, Mustafa, Savaş, Celil, Uğurcan, Umut, Roni (dk.70 Eren), Ahmet (dk.82 İbrahim ?), Bagayoko, M'Billa (dk.64 Eze)
Yedekler: Mustafa, Özer, Şahin, Mert
Teknik Direktör: Cüneyt Demirbakan
Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi (dk.73 Soner), Yusuf, Popov, Kubilay, Selim (dk.65 Barbosa), Gökhan (dk.63 Hamza), Ouali (dk. 46 Caner), Aabid, Mirkan (dk.70 Buğra)
Yedekler: Ömer, Furkan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Ronei (dk.59) (Adanaspor), Barbosa (dk.78), Yusuf (dk.89) (Hatayspor)
Kırmızı kart: Umut (dk.54), Eze (dk.85) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Bagayoko, Umut (Adanaspor)