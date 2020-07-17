TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçlarının saatleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off karşılaşmalarının saatlerinde değişiklik yaptı. TFF'den açıklanan yeni program şu şekilde:

TFF 2. Lig Play-Off maçları

20 Temmuz Pazartesi

20.00 Manisa FK-İnegölspor

20.00 Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK

22.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor

22.00 GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor

Yarı finaller 24 Temmuz saat 20.00 ve 22.00'da, final müsabakası ise 28 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.

TFF 3. Lig Play-Off maçları:

1. Grup - 21 Temmuz Salı

20.00 Anagold 24 Erzincanspor-Artvin Hopaspor

22.00 68 Aksaray Bld.-1928 Bucaspor

2. Grup - 22 Temmuz Çarşamba

20.00 Bld. Derincespor-Karşıyaka

22.00 Turgutluspor-Esenler Erokspor

3. Grup - 23 Temmuz Perşembe

20.00 Somaspor-Muğlaspor

22.00 Pazarspor-Nevşehir Bld.

1. Grup finali 25 Temmuz'da, 2. Grup finali 26 Temmuz'da, 3. Grup finali ise 27 Temmuz'da oynanacak.