TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakkı, Fuchs Sports Türkiye'nin oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları için Fuchs Sports Türkiye firmasıyla 5 yıllık anlaşmaya imza attı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapılan törene; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama ve Yeni Proje Geliştirme Sorumlusu İbrahim Burkay, Başkan Vekilleri Murat Aksu, Alkın Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez, İdil Karademirlidağ Suher, Ramazan Üçdan, Talat Papatya, Volkan Can, Murat Şahin, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Fuchs Group Associates Vekili Av. Emin Bozkurt ile TFF 2. Lig, TFF 3. Lig kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular katıldı.

Mehmet Büyükekşi: "TFF 2. Lig ve 3. Lig'i de değişimin, bu ilerlemenin parçası yapmak zorundayız"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türk futbolunda yeni bir atılım, yeni bir hamle başlatmak için bu değişimi sadece üst liglerde yapmanın yeterli olmayacağını belirterek, "Türk futbolunun en önemli paydaşları arasında yer alan TFF 2. Lig ve 3. Lig'i de bu değişimin, bu ilerlemenin parçası yapmak zorundayız. Bunu başarabilmek için de önce kulüplerimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara bir çare bulmamız yeni bir kaynak oluşturmamız gerekiyordu. Biz de federasyon olarak TFF 2. Lig ve 3. Lig'in yayın hakları için ihale açtık. İhaleyi kazanan firma da Fuchs Sports Türkiye oldu. Artık 5 yıl boyunca bu liglerimizin yayın hakları Fuchs Sports Türkiye'de olacak. Bu anlaşmayla hem bu liglerimizin maçlarını taraftarları ile buluşturma imkanı bulurken hem de 92 kulübümüze kalıcı bir gelir sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kulüplerimiz kendilerine yeni sponsorlar bularak gelirlerini daha da artırtabilecek"

TFF 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının Fuchs Sports Türkiye tarafından yayınlanmasıyla bu liglerde mücadele eden 92 kulübün bilinirliği ve izlenirliğinin daha da artacağını kaydeden Mehmet Büyükekşi, "Böylece kulüplerimiz kendilerine yeni sponsorlar bularak gelirlerini daha da artırtabilecek. Karşılaşmalarının canlı olarak yayınlanmasıyla 2. ve 3. Lig'de oynayan oyuncuların vitrine çıkması daha kolay hale gelecek. Maç yayınları ile futbolcular daha motive olacak, genç ve yeni oyuncular kazanacağız. Böylece hem kulüplerimiz oyuncu satıp gelir sağlayacak hem de milli takımlarımız için geniş bir futbolcu seçme havuzu oluşacak. TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın ihalesi anlaşması illegal bahsin önlenmesi için de önemli bir adım olacak. Daha güvenli, daha şeffaf, daha zevkli bir lig, sponsorların ilgisini artıracak ve toplamda Türk futbolunun değerinin yükselmesine büyük katkı sağlayacak. Anlaşmanın ülkemize ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Emin Bozkurt: "Türk futboluna böylesine bir katkıda bulunmaktan çok mutluyum"

Fuchs Sport Associates Vekili Av. Emin Bozkurt ise, "Bildiğiniz üzere, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de Şanlıurfaspor, Bursaspor, Eskişehirspor ve Kocaelispor gibi memleketimizin büyük ve köklü kulüplerinin mücadele ettiği herkesin malumu. Bunlar gibi büyük ve köklü kulüplerin mücadele ettiği organizasyonlara Fuchs Sports gibi uluslararası bir şirketin lige yatırım yaparak katkıda bulunması ülkemiz açısından sevindiricidir. Bu kapsamda Türk futbolunun sahip olduğu büyük potansiyelin bu anlaşmalar neticesinde açığa çıkması da bütün futbol paydaşlarının yararına olacaktır. Bu vesileyle Türk futboluna böylesine bir katkıda bulunmaktan çok mutlu ve gururlu olduğumu da ayrıca belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

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