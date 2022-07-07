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TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı

TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı
TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı

2022-2023 sezonu TFF 3. Lig fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan TFF 3. Lig fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

TFF 3. Lig, 4 Eylül Pazar günü başlayacak ve ilk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta start alacak. Normal sezon 29 Nisan'da bitecek. Ardından play-off müsabakaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, fikstür çekiminde kulüp başkan ve temsilcilerine yeni sezon için başarılar diledi. Can, "TFF olarak alt ligleri, Süper Lig'in lokomotifi olarak görüyoruz. 3. Lig'deki rekabetin, tüm liglere olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Kulüplerimizin yaşadığı sorunları biliyoruz. Yeni dönemde el ele verip bu problemleri hızlı şekilde çözeceğiz. Deplasman yasağını kaldırdık. Yol masrafları desteğimizi revize ediyoruz. Lig Koordinasyon Kurulu'na 2-3. Kulüpler Birliği'nden bir temsilci almaya karar verdik. Sürekli kulüplerimizle istişare halinde çalışıp hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız" diye konuştu.

TFF 3. Lig'de ilk hafta programı şöyle:

1. Grup

Belediye Kütahyaspor - Yomraspor
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü
Şile Yıldızspor - Kalecik Futbol Kulübü
Nevşehir Belediyespor - Karşıyaka
1922 Konyaspor - Karaköprü Belediyespor
Edirnespor - Çatalcaspor
52 Orduspor FK - Ağrı 1970 spor
Belediye Derincespor - Eskişehirspor
Elazığspor - 1954 Kelkit Belediyespor

2. Grup

Bayrampaşaspor - Darıca Gençlerbirliği
Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Alanya Kestelspor
Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor
Yeşilyurt D.Ç Ofspor - Orduspor 1967
Gümüşhane Sportif Faaliyetler - Elazığ Karakoçan FK
Kuşadasıspor - Kahramanmaraşspor
Karaman Futbol Kulübü - Turgutluspor
Ergene Velimeşespor - Eynesil Belediyespor

3. Grup

68 Aksaray Belediyespor - Osmaniyespor Futbol Kulübü
Niğde Anadolu FK - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
Kepez Belediyespor - Erbaaspor
Fatsa Belediyespor - Sapanca Gençlikspor
Artvin Hopaspor - Efeler 09 Spor Futbol Kulübü
Çankaya Futbol Kulübü - Siirt İl Özel İdaresispor
Akhisarspor - Arguvan Belediyespor
Büyükçekmece Tepecikspor - Bursa Yıldırımspor
Muş 1984 Muşspor - Bergama Belediyespor

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