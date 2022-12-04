İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Çankaya FK: 0

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Çankaya FK: 0

TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynanan 15. hafta maçında Osmaniyespor FK, Çankaya FK ile golsüz berabere kaldı. Osmaniye'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmanın ikinci yarısını takip etti.

Stat: 7 Ocak
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Sezgin Altun, İlker Ayten

Osmaniyespor FK: Furkan Keleş, Ekrem Çalışanlar, Mert Sarı (İsmail Baran Karakoç dk. 80 ?), Onur Civelek (Miraç Furkan Türközü dk. 73), Okan Saraçoğlu (Halilcan Doğan dk. 80 ?), Hüseyin Fıstıkcı, Abdurrahman Ayhanoğlu, Feyyaz Aydil, Kaan Güdü (Emirhan Subaş dk. 90 ?), Mehmet Tolunay Gül (Halil Karataş dk. 90 ?), Zihni Temelci

Çankaya FK: Ercüment Kafkasyalı, Yıldıray Koçal, Mikail Koçak, Aykut Çift (Malik Karaahmet dk. 65), Oğuzhan Erdoğan, Gökhan Payal, Serhat Mutlu, Talha Özcan (Mücahit Eraydın dk. 83 ?), Adnan Emir Koldere, Enis Durak (Abdurrahman Kuyucu dk. 65), Can Demir Aktav

Sarı kart: Miraç Furkan Türközü (Osmaniyespor FK)

Ali Celal Kaymak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.