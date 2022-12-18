TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Fatsa Belediyespor: 1

Stat: 7 Ocak
Hakemler: Murat Ercan, Mehmet Mithat Levent, Şükrü Çavcı
Osmaniyespor FK: Furkan Keleş, Ekrem Çalışanlar, İsmail Baran Karakoç ? (Emirhan Subaş dk. 9), Onur Civelek, Okan Saraçoğlu (Halilcan Doğan dk. 69), Hüseyin Fıstıkcı (Miraç Furkan Türközü dk. 69), Abdurrahman Ayhanoğlu, Feyyaz Aydil (Abdurrahman Çağlar dk. 84 ?), Kaan Güdü, Mehmet Tolunay Gül, Zihni Temelci
Fatsa Belediyespor: Mehmet Akif Önal (Altay Cephe dk. 46), Emrah Günaydın, Ramazan Üzer (Cihan Halil dk. 46), Mustafa Değirmenci, Harun Atalay, İdris Güneş, Batuhan Eren (Şahinali Terzi dk. 46), İlyas Kahraman (Cemilcan Eryılmaz 90+ ?), Gökhan Günel, Yiğit Köse (İbrahim Halil Aksu dk. 69), Umut Koray Öz
Goller: Kaan Güdü (dk. 30), Emirhan Subaş (dk. 32) (Osmaniyespor FK), Gökhan Günel (dk. 70) (Fatsa Belediyespor)
Sarı kartlar: Ekrem Çalışanlar, Furkan Keleş, Abdurrahman Çağlar (Osmaniyespor FK), Gökhan Günel (Fatsa Belediyespor)
Ali Celal Kaymak
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.