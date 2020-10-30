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TFF açıkladı: 4 hakemde koronavirüs tespit edildi

TFF açıkladı: 4 hakemde koronavirüs tespit edildi
TFF açıkladı: 4 hakemde koronavirüs tespit edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yapılan rutin testler sonucunda 3 hakemde korona virüse rastlandığını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile üç Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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