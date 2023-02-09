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TFF, amatör ligleri şubat ayı sonuna kadar erteledi

TFF, amatör ligleri şubat ayı sonuna kadar erteledi
TFF, amatör ligleri şubat ayı sonuna kadar erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakalarını şubat ayı sonuna kadar erteledi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başta Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem sonucu can kayıplarımızın ve yaralıların olması, devam eden arama kurtarma çalışmaları ile birlikte ülke genelinde 7 günlük Milli Yas ilan edilmesi nedeniyle TFF Yönetim Kurulu kararı ile tüm illerimizde Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakaları şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir" denildi.

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