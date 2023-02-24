TFF, amatör liglerin maç takvimini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrası federasyonumuzun 09.02.2023 tarihli kararı ile tüm amatör müsabakaların şubat ayı sonuna kadar ertelendiği açıklanmıştı. OHAL ilan edilen (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye) illerimizde ve Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ve 7. Grup müsabakaları haricindeki tüm illerde Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Lig ve Alt Yaş kategorileri müsabakaları 4-5 Mart 2023 tarihinden itibaren oynatılacaktır. Detaylı açıklama daha sonra federasyonumuz tarafından paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerini kullandı.

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