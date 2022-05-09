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TFF, Arda Kardeşler'e soruşturma açtı

TFF, Arda Kardeşler'e soruşturma açtı
TFF, Arda Kardeşler'e soruşturma açtı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler'in hava atışını bitcoin logolu madeni para ile yapmasıyla alakalı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dün akşam oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in, karşılaşma öncesi hava atışını bitcoin logolu madeni para ile yapması geniş yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine TFF, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

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