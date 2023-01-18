TFF Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Westerlo - Genk maçını izledi

TFF tarafından Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye'de başlatılan kulüp akademileri ziyaretlerine Avrupa'da ülke federasyonları ve kulüp akademileri ziyareti ile devam ediliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, FC Westerlo Kulübü alt yapı ziyareti kapsamında dün akşam oynanan Westerlo - Genk maçını izledi. Başkan Büyükekşi, FC Westerlo Kulüp Başkan Vekili Hasan Çetinkaya'ya maç öncesi plaket takdim etti.

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