İhlas Haber Ajansı

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TFF Başkanı Büyükekşi'den, Ali Koç'a tebrik mesajı

TFF Başkanı Büyükekşi'den, Ali Koç'a tebrik mesajı
TFF Başkanı Büyükekşi'den, Ali Koç'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Başkanlığına seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.

TFF internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulüpler Birliği Vakfı'nın 21.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlığa seçilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ederim. Bu yeni dönemde Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek için Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın iş birliği içerisinde çalışacağına inancım tamdır. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini tamamlayan Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'na da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederim."

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