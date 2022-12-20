TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Beşiktaş, Fenerbahçe ve diğer kulüplerimizi de ziyaret edeceğiz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 6 aylık görev süresi içerisindeki faaliyetleri değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Büyükekşi, 'Futbol Akademileri Projesi' kapsamında şu ana kadar Giresunspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Altınordu, Galatasaray, FTA Antalyaspor ve Medipol Başakşehir kulüplerini ziyaret ettiklerini belirterek, “Bu çerçevede perşembe günü de Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne gidiyoruz. Sonrasında Fenerbahçe başta olmak üzere diğer Süper Lig kulüplerimizi ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SOAT ve çipli top teknolojilerini gelecek sezon ligimize getirmeyi planlıyoruz”

TFF olarak dünya futbolundaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan TFF Başkanı Büyükekşi, “Dünya Kupası'nda kullanılan 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' (SOAT) ve çipli top teknolojisi de takip ettiğimiz teknolojiler. Bu iki teknolojiyle ilgili hem maliyet hem de uygunluk araştırmalarımızı yapıyoruz. Uygun olduğu takdirde iki teknolojiyi de gelecek sezon ülkemize getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“eSüper Lig'i ocak ayında başlatmak istiyoruz”

Büyükekşi, eSüper Lig'in kurulması için çok ciddi ve somut adımlar attıklarını, kulüplerden katılım onayı alındıktan sonra, ocak ayında ligin başlaması planlandıklarını söyledi. TFF Başkanı, eSüper Lig için sponsorluk ve yayın haklar konularında önemli kuruluşlar ile görüşmeler yapıldığını da sözlerine ekledi.

“Süper Lig web sitesi ligin ikinci yarısında hayata geçecek”

TFF'nin web sitesini yenilediklerini de hatırlatan Mehmet Büyükekşi, “İletişim yeteneklerimizi geliştirme ve daha sistematik bilgi sunma amacıyla TFF web sitemizi yeniliyoruz. Birkaç gün sonra kullanıcı dostu yeni web sitemize erişebileceksiniz. Süper Lig için Web 3 Tabanlı bir web sitesini ligin ikinci yarısı ile birlikte hayata geçiriyoruz. Bu site sayesinde yeni sponsorluk imkanları ve yeni gelir kaynakları oluşturacağız. Mevcut sponsorlarımız arasında sinerji fırsatları oluşturacağız. Süper Lig web sitesi ile entegre bir de NFT Pazar Yeri projesi tasarladık ve kulüpler Birliği'nin dikkatine sunduk. Bu projenin hayata geçebilmesi için kulüplerin katkılarına ihtiyaç var. Mutabık kalmaları halinde bu projeyi de kısa sürede hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.

Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan - Sevgi Canpolat



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