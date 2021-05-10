TFF Başkanı Nihat Özdemir: 'Engelli futboluna desteğimiz 15 yaşında'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Engelliler futbolunda çıtayı her geçen sene bir üst noktaya çıkardıklarını söyleyen Başkan Özdemir, “Engelli futbolunu geliştirme stratejisi kapsamında “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi ve “Futbol Aşkı Engel Tanımaz” sloganı ile 2006 yılında dört Engelli Spor Federasyonumuz ile yapmış olduğumuz stratejik ortaklıkla başlayan TFF-Engelli Futbolu iş birliği 15 yaşında. Yola çıkarken, UEFA'nın engelli bireylerin futbol oynama fırsatına yardımcı olma misyonunun yanı sıra engelli sporcularımızın organizasyonlarını dünya standartlarının üzerine çıkarma felsefesi ve anlayışını benimsedik. Büyük bir gurur ve mutlulukla ifade edebiliriz ki, bugün geldiğimiz noktaya bakınca çizdiğimiz hedeflerimize ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca her yıl yenilediğimiz ve güncellediğimiz “Engelliler Futbolunu Geliştirme Stratejimiz” ile hedeflerimizi çeşitlendiriyor ve çıtayı hep yukarılara koyuyoruz. Bu bağlamda kurmuş olduğumuz bu başarılı yapı ile ülke içerisinde yatay anlamda engelli futbolu büyürken, uluslararası rekabette de almış olduğumuz başarılar bunun göstergesi oldu. Türkiye bugün engelli futbolunda dünyanın birçok ülkesine ilham kaynağı olmuş bir ülke durumundadır” ifadelerini kullandı.

“TFF, futbolun ayırt etmeksizin herkese ulaşmasını sağlıyor”

Federasyon olarak futbol ayırt etmeden çalıştıklarını söyleyen Özdemir, “TFF olarak Engelliler Spor Federasyonları ile kurduğumuz iş birliği ve engelli futbolu ile yollarımızın kesişmesinden sonra, elde ettiğimiz sportif başarıların yanında ülkemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın sorunlarını futbol yoluyla gündeme getirmeyi de başardık. Diyebilirim ki; uzun bir süre ‘Tek Ayaklı Kramponlar'ın röveşata golleri, ‘Sesi Görenler'in hissederek attıkları gollerle engelli yurttaşlarımıza büyük bir hayranlık duygusu oluşturuldu ve engelli futbolu, engellilerin sorunlarını kamuoyuna taşıma konusunda lokomotif rolü üstlendi. TFF, futbolun ayırt etmeksizin 7'den 70'e herkese ulaştırılması ve futbol oynatma misyonu doğrultusunda, düzenli olarak engelli futbolu faaliyetlerini de yürütmektedir. Ayrıca TFF, dört Engelli Spor Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren futbol branşlarını geliştirmek ve dünya standartları üzerine çıkarmak üzere çalışmalar yapmaktadır. UEFA'ya bağlı ülke federasyonları içerisinde bir ilk özelliği taşıyan TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu, dört Engelli Spor Federasyonuna sağladığı her geçen yıl artan finansal desteğin yanı sıra Federasyonlara yol gösterme, yön verme misyonuyla birlikte iletişim ve pazarlama alanında da stratejik ortaklık ve iş birliği sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

“Engelli futbolun gelişiminde en başarılı ülkeyiz”

Türkiye'nin engelli futbolda dünyanın en başarılı ülkesi olduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir, “Türkiye, engelli futbolunun gelişimi, ligleri, milli takım faaliyetleri ile dünyanın en başarılı ülkesidir. TFF bu süreçte ana sponsorlarını da engelli futboluna dahil etti. Millî Takımlar bugün artık marka değeri olan, kurumsal alt yapısını sağlamış, lig isim sponsoru, yayıncı kuruluşu ve medya görünürlüğü ile son derece önemli bir noktaya ulaştı. Bir diğer önemli husus da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin tüm engelli futbol millî takımlarına kamp yapmaları için açılmasıdır. Bu kamplar sporcularımıza moral olmuş, Riva başarıya giden yolun adresi haline gelmiştir. 15 yıllık süreçte Federasyon olarak daima pozitif güç oluşturan, futbolun kitleselliğini, gülen yüzünü ve paylaşımcılığını ortaya koyan bu projelerimizi sporcularımızın Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonlukları ile taçlandırmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgi dolu bakışlarıyla bizleri mutlu eden, hayalleri gerçek kılan başarılarıyla futbol aşkının engel tanımadığını bizlere ispat eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli sporcularımız ve bireylerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm engellilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.