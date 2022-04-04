TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir” ifadelerine yer verildi.

1 Haziran 2019'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Nihat Özdemir'in görev süresi Haziran 2023'te doluyordu. Şubat ayında yapılması planlanan naklen yayın ihalesinin bir sonuca ulaşamaması ve hakemlerle ilgili yaşanan gelişmeler son dönemde federasyonun tartışılmasına neden olmuştu.