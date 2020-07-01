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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a dava

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a dava
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a dava

Fenerbahçe, TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından Başkan Vekili Semih Özsoy hakkında 250 bin TL manevi tazminat talepli bir dava açıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından 3 Temmuz sürecine ilişkin kulübümüz değerlerine yöneltilen ve haksız olduğunu düşündüğümüz açıklamalara cevaben, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy tarafından 05.06.2020 tarihinde FBTV'de 'Gündem Özel' isimli TV programı yayını sırasında yapılan açıklamaların 'kişilik hakkına saldırı olduğu iddiası' ile Semih Özsoy hakkında Nihat Özdemir tarafından 250 bin TL manevi tazminat talepli bir dava açılmıştır. Kulübümüz bu davanın takipçisi olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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