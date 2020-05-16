TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Süper Lig ile ilgili önemli açıklamalar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başlıkları:

- Süper Lig başladığı zaman takımlarda virüs çıksa dahi diğerlerine test yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz

- Süper Lig'de bugün iki takımımız aynı puanda. Arkasındaki iki takım da az puan farkıyla üçüncü ve dördüncü. Hemen arkalarında ilk dörde girecek iki üç takım daha var. Bizim ligde iptal kararı vermek kolay değil

- UEFA maçların seyircisiz oynanmasını istiyor

- Ligde kalma durumunda endişesi olan takımların liglerin bitirilmesi yönünde açıklaması var, doğru bulmuyorum

- Kulüplerimiz şeffaf olsun, açık olsun, adil olsun. Herkes TFF'den kendi çıkarlarına yarayacak karar almasını bekliyor. O yüzden samimi olsunlar. İstedikleri kararda kendilerine yönelik karar çıkmasını bizden beklemesinler

- Bir yöneticimizin, bir futbolcumuzun sağlığı futboldan daha önemli ve biz de her zaman bunu ön planda tutuyoruz

- Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Alternatiflere göre temmuz ortasında bile başlayabiliriz