TFF, Beşiktaş - Antalyaspor maçının ertelendiğini duyurdu



Taksim'de meydana gelen patlamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş - Antalyaspor maçının güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği açıkladı. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.



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