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TFF: 'Burak Elmas'ın federasyonumuzla ilgili 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar hayal ürünüdür'

TFF: 'Burak Elmas'ın federasyonumuzla ilgili 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar hayal ürünüdür'
TFF: 'Burak Elmas'ın federasyonumuzla ilgili 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar hayal ürünüdür'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum" açıklamasına cevap vererek, "Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın, 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında, federasyonumuzu ziyaretine ilişkin olarak açıklamaları olmuştur. Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür. TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli 'Yer yerinden oynar' yaklaşımıyla hareket edilerek, federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.

Burak Elmas ne demişti?

Burak Elmas, dün yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, "Federasyona gittim. Bazen her şeyi anlatamıyorsun. Anlatırsam yer yerinden oynar niye dedim? Hocama 2 maç daha az versinler diye. Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Bunları anlatmadım" diye konuşmuştu.

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