TFF, depremzedelerin hem yaralarını sarmak hem de yardımına koşmak için seferber oldu



Türkiye Futbol Federasyonu, depremin meydana geldiği andan sonra kriz masası oluştururken, yöneticiler de sahada vatandaşların ve Türk futbol ailesinin bireylerinin yardımına koştu. TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig sorumlusu Müslüm Özmen, ilk gün itibarıyla deprem bölgesine hareket ederek afetin yaşandığı tüm illerde çalışmalar başlattı. Depremden etkilenen vatandaşların, futbolcuların, antrenörlerin ve hakemlerin yardımına koşan Özmen, gerek göçük altındaki vatandaşların kurtarılması gerekse de yardım organizasyonunda sahadaki yönetici olarak yer aldı. Müslüm Özmen, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması, kurtulan vatandaşların da ihtiyaçlarını takip ederek, yerinde müdahalelerde bulundu.

Depremden etkilenen kulüplerin yanı sıra teknik direktör, antrenör, futbolcu, hakemlerin ihtiyaçları karşılanırken, vatandaşların güvenli yerlere sevk edilmesi için koordinasyon sağlandı.

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