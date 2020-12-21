TFF, futbol statü ve talimatında değişiklik yaptı

TFF, korona virüs dönemine özgü olmak üzere futbol statü ve talimatlarında değişikliğe gitti. Federasyondan yapılan açıklamada değişiklikler neticesinde müsabakalarda takımlar sahaya 9 kişi ile çıkabileceği aktarıldı. Bu sayıyı çıkaramayan kulüpler ise hükmen mağlup sayılacak. Değişen kuralların 2020-2021 sezonunun ikinci yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 21.12.2020 tarihli toplantısında; Covid-19 salgınının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak bu sürece münhasır olmak üzere Statü ve Talimatlarda değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A Takım Listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır. Kulüpler, 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A Takım Listesi'ne yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A Takım Listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır.

Ayrıca, transfer edilen futbolcuların sözleşmelerinin tescili için kulüplerden istenen Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğü 2020-2021 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde de uygulanmayacaktır.

Bununla birlikte; yine Liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Covid-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır. Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır."