TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri duyurdu.

Açıklanan raporda Süper Lig'den 5 ve TFF 1. Lig'den 1 kulüp yer aldı. Kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeler şöyle:

Çaykur Rizespor: 200.000 TL, 120.000 Euro, 9.000 Dolar

Fatih Karagümrük: 38.000 Euro

Fenerbahçe: 5.663.420,31 TL, 3.221.879,84 Euro

Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 TL

Gaziantep FK: 1.604.592 TL, 518.900 Euro, 67.500 Dolar

Ümraniyespor: 25.000 TL