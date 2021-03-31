TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri duyurdu.
Açıklanan raporda Süper Lig'den 5 ve TFF 1. Lig'den 1 kulüp yer aldı. Kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeler şöyle:
Çaykur Rizespor: 200.000 TL, 120.000 Euro, 9.000 Dolar
Fatih Karagümrük: 38.000 Euro
Fenerbahçe: 5.663.420,31 TL, 3.221.879,84 Euro
Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 TL
Gaziantep FK: 1.604.592 TL, 518.900 Euro, 67.500 Dolar
Ümraniyespor: 25.000 TL