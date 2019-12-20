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TFF, kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a çekti

TFF, kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a çekti
TFF, kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a çekti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a çekerek, eski sisteme döndü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva'da bugün yaptığı toplantıda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve Talimat'ın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur" denildi.

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