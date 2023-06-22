TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da başladı

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara'da yapılıyor. Seçime, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi tek aday olarak girecek. Genel Kurulda, TFF başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun 1 Haziran 2022 ila 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin ibrası da oylanacak.

202 delegenin katılımıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığına, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak seçildi. Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının birçoğunun yanı sıra FIFA ve UEFA temsilcileri katıldı.

Ali Nargüner - Cem Geçim

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.