TFF, PFDK sevklerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir Antrenörü Selçuk Şahin sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, MKE Ankaragücü de çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden duyurulan PFDK sevkleri şöyle:

"Medipol Başakşehir Kulübü antrenörü Selçuk Şahin'in 04.05.2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 04.05.2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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