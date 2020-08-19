TFF Sağlık Kurulu'ndan açıklama

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımlarımız 2020-2021 futbol sezonu için hazırlıklarına başlamıştır. Bu çerçevede yapılan Covid-19 testlerinin sonuçları çeşitli basın organlarına yansımaktadır. Sağlık Kurulumuz, 2019-2020 sezonunun tamamlanması çerçevesinde hazırlamış olduğu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelleme çalışmalarını sürdürmektedir. 2020-2021 sezonu için hazırlanan protokol yayınlanana kadar takımlarımızın çalışmalarını mevcut protokole uygun biçimde yürütmeleri, maske, mesafe, kişisel hijyen kurallarına, tesis yönetimi önerilerine ve pozitif vakaların sahaya dönüş için en az 14 gün süre ile bekletilmesi kurallarına azami riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Futbol ailemize saygı ile duyurulur."