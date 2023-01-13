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TFF Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı yapıldı

TFF Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı yapıldı
TFF Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı, spor camiasının geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı 'The Game Plan', Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlıu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları, eski futbolcular, spor camiasının önemli isimleri ve medya temsilcileri katıldı.

Toplantıda TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, 'Türk Futbolu Stratejik Çalışma Kapsamı', Portekiz Federasyon Başkanı Fernando Gomes, 'Stratejinin Önemi', UEFA İş Geliştirme Müdürü Oleksandr Kucheriavyi, 'En İyi Strateji Çalışma Örnekleri' ve UEFA Futboldan Sorumlu Başkanı Zvonimir Boban da 'Futbol Ekosistemi ve Gelişimi' isimli sunumlar gerçekleştirdi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Samet Yalçın
 

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