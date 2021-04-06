TFF ve Kulüpler Birliği'nden Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bunun üzerine TFF ve Kulüpler Birliği, Başkan Koç için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, “Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Koç'un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz” mesajına yer verildi.

Kulüpler Birliği'nden ise konu şu cümlelere yer verildi:

“Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”