İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF ve TASKK'tan tüm Türkiye'ye maske

TFF ve TASKK'tan tüm Türkiye'ye maske
TFF ve TASKK'tan tüm Türkiye'ye maske

Türkiye Futbol Federasyonu sponsorluğunda tüm Türkiye’ye maske dağıtımı başladı. TFF İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez öncülüğünde başlatılan maske dağıtımı İstanbul’da başladı.

Türkiye'deki tüm amatör kulüplere maske dağıtımı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez öncülüğünde başlatılan maske dağıtımında 7 bin kulübün yanı sıra antrenörler, hakemler ve saha komiserlerine maske veriliyor. İstanbul'da başlatılan maske dağıtımı, önümüzdeki hafta bütün illerde devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu sponsorluğunda gerçekleşen maske dağıtımında, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, taban birliklere 350 binin üzerinde maske verecek ve bu maskeler tüm amatör kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve saha komiserlerine dağıtılacak.

Bozhan Memiş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.