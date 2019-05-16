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TFF'den Çaykur Rizespor'a ret

TFF'den Çaykur Rizespor'a ret
TFF'den Çaykur Rizespor'a ret

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptıkları itirazın kabul edilmediğini duyurdu.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşmış, maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı takım kazanmıştı. Mücadele sonrası hakem Serkan Çınar'ın kural hatası yaptığını ve söz konusu durum ile ilgili TFF'ye maçın tekrar edilmesiyle ilgili bir başvuru yaptıklarını belirten kulüp başkanı Hasan Kartal, itirazın kabul edilmediğini duyurdu.

Kartal konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrarlanması federasyonca uygun görülmemiştir."

Başkan Kartal'a 11 gün hak mahrumiyeti 

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 11 gün hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 TL para cezası verdi.  

Kubilay Ateş
 

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