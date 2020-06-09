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TFF'den Fenerbahçe istifası

TFF'den Fenerbahçe istifası
TFF'den Fenerbahçe istifası

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'ye karşı yaptığı açıklamalar sebebiyle görevinden istifa etti. Teoman, istifasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bu ülkede FETÖ'ye karşı mücadelenin bayraktarı olmuş çok önemli bir kurumdur. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ve sonsuza dek Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarına karşı yıkılmaz bir kale olarak kalacaktır. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe camiasının bir neferi olarak şahsımın duruşu, kutsal gördüğüm armamın yanıdır" ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar

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