TFF'den, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarına ilişkin açıklama

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12.02.2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kurulu'na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır.

Ayrıca Başkanımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere 11 Süper Lig Kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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