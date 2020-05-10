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TFF'den korona virüsle mücadele eden kulüplere geçmiş olsun mesajı

TFF'den korona virüsle mücadele eden kulüplere geçmiş olsun mesajı
TFF'den korona virüsle mücadele eden kulüplere geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, takımlarında korona virüs tespit edilen kulüpler için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüse tespit edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada daha önce yapılan korona virüs testlerinin ardından pozitif vakaya rastlayan takımlar için geçmiş olsun denildi. TFF'nin kulüpler için yayınladığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeler yer aldı.

“Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüplerine ve camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

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